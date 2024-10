Boulos volta a dizer que Sabesp pode virar ‘Enel da água’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 22:35 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, durante o debate da TV Globo contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), a privatização da Sabesp.

Questionado por Nunes se iria acabar com o Smart Sampa após o PSOL entrar com uma ação judicial contra o projeto, Boulos rebateu. “Vou ampliar o Smart Sampa. E uma correção: não foi só o PSOL [que entrou com ação], o Ministério Público também entrou porque a empresa que você contratou, como em vários outros casos, tinha histórico de corrupção. É uma constante na sua gestão. É impressionante. Depois, você corrigiu, fez as coisas direitinho e foi liberado”.

“A Sabesp pode virar a Enel da água. Olha o que aconteceu nos cemitérios, na Enel e o que pode acontecer com a Sabesp”, afirmou Boulos.

Nunes, então, apontou para a questão da segurança e perguntou a Boulos o porquê de ele ser a favor da descriminalização da maconha. O candidato do PSOL desconversa, dizendo que ele quer diferenciar o traficante e o usuário.

“O que sempre defendi foi a diferenciação de usuário e traficante, a descriminalização do usuário. O que quer dizer isso? Traficante de droga é caso de polícia. Usuário tem que ser tratado e recuperado. É isso que defendo”, disparou Boulos.

Nunes criticou as mudanças de posicionamento de Boulos, que, segundo ele, foram feitas na época de eleição. “Quem tem duas caras nesse debate é você. Teve durante a campanha toda. Você é que defende uma coisa, uma hora outra”, rebateu Boulos.