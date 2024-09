Boulos venceria Nunes e Marçal no segundo turno, aponta Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 10:30 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL) venceria Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) em um possível segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, revela a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 23, pela AtlasIntel.

Já em um embate com Tabata Amaral (PSB), o psolista fica em desvantagem — dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A candidata do PSB aparece numericamente à frente de todos os postulantes em cenários de segundo turno, mostra o levantamento, enquanto Marçal perderia para todos os candidatos testados.

Veja abaixo as simulações:

Tabata Amaral 48.8% x 36.9% Pablo Marçal — 5.2% não sabem, brancos e nulos são 9,1%

Ricardo Nunes 47.5% x 28% Pablo Marçal — 2.7% não sabem, brancos e nulos são 21.8%

Guilherme Boulos 44.4% x 38.5% Pablo Marçal — 6.3% não sabem, brancos e nulos são 10.8%

Ricardo Nunes 39.5% x 41.7% Guilherme Boulos — 2.6 não sabem, brancos e nulos são 16.2%

Ricardo Nunes 35.2% x 46.8% Tabata Amaral — 2.3 não sabem, brancos e nulos são 15.8%

Guilherme Boulos 31.5% x 33.2% Tabata Amaral — 7.9 não sabem, brancs e nulos são 27

Primeiro turno

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 28,3% das intenções de voto. Na vice-liderança, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) empatam com 20,9%.

Tabata Amaral (PSB), 10,8%; Datena (PSDB), 6,9%; Marina Helena (NOVO), 3,8%; Altino Prazeres (PSTU), 0,1%; João Pimenta (PCO), 0,1%; e Ricardo Senese (UP), 0,1%, completam a lista. Brancos e nulos são 2,2%, enquanto 5,8% ainda não decidiram o voto.

O levantamento ouviu 2.218 eleitores da capital paulista por meio de recrutamento digital entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01125/2024.