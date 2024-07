Boulos vai melhor no extremo leste e Nunes, na zona oeste, diz pesquisa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 7:07 Para compartilhar:

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, apresenta um desempenho melhor entre eleitores do extremo leste da capital paulista. Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição, registra mais intenções de voto entre os moradores da regiões norte e central da cidade. É o que mostram os cruzamentos feitos por região da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda, 1º.

Considerando todas as regiões da cidade, no principal cenário estimulado da pesquisa, o deputado do PSOL figura com 29% de menções e o prefeito, com 28%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, há um quadro de empate técnico, apesar da vantagem numérica de Boulos.

No cruzamento regional, o melhor desempenho de Boulos é na região “Leste II”, que contempla os bairros mais distantes do centro paulistano. Nesta porção da cidade, o deputado federal desponta com 36% de intenções de voto. O pré-candidato do PSOL também apresenta bom desempenho na região “Sul”, onde tem 34%. Nunes, por sua vez, obtém seus melhores resultados na região “Oeste”, com 33% de menções, e na região “Centro-Sul”, com 31%.

Assim como Nunes, o coach Pablo Marçal, do PRTB, vai melhor entre os entrevistados da região “Oeste”: nesta localidade, ele registra 19% de menções. Já o apresentador José Luiz Datena (PSDB), tal como Boulos, tem desempenho melhor entre o eleitorado da região “Sul” e nos bairros do extremo leste da capital: em ambas as regiões, o tucano aparece com 13% de intenções de voto. O melhor desempenho da deputada federal Tabata Amaral (PSB) é na porção “Centro-Sul” da cidade, onde figura com 13% de menções.

Divisão

A metodologia adotada pelo Real Time Big Data não considera a divisão regional oficial da Prefeitura de São Paulo. No levantamento, o “Centro-Sul” inclui Bela Vista, Santa Ifigênia, Jardim Paulista, Vila Mariana, Indianópolis, Saúde e Ipiranga. A região “Oeste” abrange Perdizes, Lapa, Pinheiros, Butantã, Rio Pequeno e Jaraguá.

A região “Norte” da pesquisa considera Santana, Vila Maria, Casa Verde, Tucuruvi, Pirituba, Nossa Senhora do Ó, Jaçanã, Brasilândia, Perus, Vila Sabrina e Lauzane Paulista. A “Sul”, Valo Velho, Santo Amaro, Capela do Socorro, Jabaquara, Campo Limpo, Cidade Ademar, Grajaú, Piraporinha, Capão Redondo, Parelheiros, Jardim São Luís, Cursino e Pedreira. “Leste I” inclui Mooca, Tatuapé, Vila Prudente e Vila Formosa e “Leste II”, São Miguel Paulista, Itaquera, Penha, Ermelino Matarazzo, Vila Matilde, Sapopemba, Itaim Paulista, Guaianases, São Mateus, Cangaíba, Ponte Rasa, Jardim Helena, Vila Jacuí, Cidade Tiradentes, José Bonifácio, Parque do Carmo e Teotônio Vilela.

Inversão

Os resultados do Real Time Big Data, por ora, indicam uma inversão entre os melhores desempenhos de Boulos e Nunes nas eleições anteriores. Como mostrou o Estadão, o emedebista, historicamente, vai melhor na zona sul da cidade, sua base eleitoral quando era vereador. Já o deputado do PSOL, na eleição à Câmara, foi melhor na zona oeste, da qual é natural.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.