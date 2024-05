Boulos sela aliança com PMB, partido pelo qual Weintraub queria ser candidato a prefeito em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 16:25 Para compartilhar:

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, firmou uma aliança com o Partido da Mulher Brasileira (PMB), ampliando para seis o número de partidos que vão apoiar sua candidatura nas eleições municipais de outubro. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira, 23, em um hotel no bairro de Cerqueira César, na região central da capital paulista.

+ Castro pode ser o 7º governador do RJ a perder mandato; veja a lista

Conhecido por sua orientação conservadora, o PMB é o partido do ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro (PL), Abraham Weintraub. O ex-ministro havia anunciado sua pré-candidatura à Prefeitura pelo PMB, mas não obteve o apoio da direção do partido. Em 2022, ele concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PMB, mas não foi eleito. No último mês, Weintraub disse ao Estadão que tentaria convencer o partido a lançar seu nome à Prefeitura, mas se não conseguisse, poderia ir à Justiça para lançar uma candidatura avulsa, o que não é permitido pela legislação eleitoral.

O anúncio da aliança contou com a participação da presidente nacional do PMB, Suêd Haidar, e de dirigentes dos demais partidos que vão formar a coligação liderada pelo PSOL. Além do PMB, a coligação inclui o PT, PDT, PV, PC do B e Rede.

Durante o evento, Suêd Haidar evitou classificar ideologicamente o PMB, afirmando que o partido atua em prol do “bem dos brasileiros”. “Se o partido é de centro-direita ou de centro-esquerda, isso não importa”, disse Haidar, acrescentando que a sigla também não é feminista, embora lute pela ampliação do espaço da mulher na política.