Boulos lidera em São Paulo em empate técnico com Marçal e Nunes, diz Terra/Real Time Big Data

Da Redação 02/10/2024 - 11:23

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo com 26% das intenções de voto, em empate técnico com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 25%. Os dados são da pesquisa Terra/Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 2.

Na quarta colocação está Tabata Amaral (PSB), com 11%. Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) completam a lista, ambos com 3%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, enquanto 3% dos entrevistados ainda não decidiram o voto ou não responderam.

Em comparação com o levantamento anterior do instituto, Boulos oscilou positivamente em um ponto percentual e Marçal, dois pontos. Já o prefeito Ricardo Nunes foi de 26% para 25%.

Na metodologia espontânea — aquela em que o entrevistado declara seu voto sem receber a lista de candidatos –, há um novo empate triplo, com Boulos numericamente à frente, 21%, seguido por Marçal, 20% e Nunes, 19%.

Nos cenários de segundo turno testados pelo instituto, Nunes venceria Boulos por 48% a 35% e Marçal, 44% a 34%. Já o psolista levaria vantagem sobre o ex-coach dentro da margem de erro, 40% a 39%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Foram ouvidos 1500 eleitores da capital paulista entre segunda-feira, 30, e terça-feira, 1º de outubro. O registro na Justiça Eleitoral da pesquisa está sob o código 02771/2024.