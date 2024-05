Boulos lidera com 37,2%, Nunes tem 20,5% e Pablo Marçal empata tecnicamente com Tabata, diz Atlas/CNN

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 16:33 Para compartilhar:

A pesquisa Atlas/CNN divulgada nesta terça-feira, 28, mostra o pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, Ricardo Nunes (MDB) aparece com 20,5% dos votos. Em seguida aparecem o empresário Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) empatados dentro da margem de erro, com 1o,4% e 9,9%, respectivamente.

O jornalista José Luiz Datena (PSD) tem 7,9%, assim como Kim Kataguiri (União Brasil). A pré-candidata Maria Helena fica com 3,5%, enquanto Altino Prazeres Jr. aparece com 0,5%.

Brancos e nulos somam 1,4%, enquanto 0,9% não sabe em quem vai votar. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa AtlasIntel/CNN foi registrada na Justiça Eleitoral como SP-05357/2024 e ouviu 1670 moradores da cidade de São Paulo entre os dias 22 e 27 de junho.

Sem Marçal e Datena

Em cenário alternativo, sem a presença de Marçal e Datena, a distância entre Boulos e Nunes cai drasticamente: Boulos (PSOL) mantém os 37,2%, mas o emedebista cresce e vai a 32,6%.

Tabata Amaral (PSB) figura na terceira colocação, com 11,1%, seguida por Kim Kataguiri (União Brasil), 9,3%. Marina Helena (Novo) soma 3,7% e o metroviário Altino Prazes Jr. (PSTU), 1,2%.

Nesse cenário, 2,7% não sabem em quem votar. Brancos e nulos somam 2,3%.