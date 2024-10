Boulos incorpora três propostas de Tabata para segundo turno em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 18:56 Para compartilhar:

Guilherme Boulos (PSOL) incorporou três propostas de Tabata Amaral (PSB) para a disputa do segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo, contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em anúncio feito nesta quarta-feira, 9, Boulos disse ter “o maior respeito” pela parlamentar, que ficou na quarta posição no primeiro turno, com 9,91% dos votos válidos, e anunciou voto no psolista logo após os resultados da apuração.

“Tabata decidiu nos apoiar por convicção, diferente do outro lado, onde tudo é politicagem“, afirmou o candidato.

As propostas absorvidas pelo postulante do PSOL foram:

– Jovem empreendedor: criação de um programa que vai oferecer crédito a jovens de 18 a 29 anos para empreender;

– Rampa: programa de suporte para as mães de crianças autistas;

– Polo Tecnológico da zona leste: criação de um centro de inovação na região, envolvendo universidades e empresas na pesquisa e geração de empregos.

Com a adesão às bandeiras de Tabata, Boulos busca atrair seus eleitores para uma disputa que promete ser difícil para ele em 27 de outubro. Mesmo tornando seu voto público, a pessebista afirmou que “não subirá no palanque” do oponente no segundo turno. Do outro lado, analistas avaliam que os 28,1% dos votos válidos dados em Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado no pleito, tendem a migrar majoritariamente para Nunes.