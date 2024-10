Boulos ganha direito de resposta em debate e diz que defendeu famílias sem-teto em manifestação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 22:27 Para compartilhar:

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) recebeu, em debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, um direito de resposta contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Ele aproveitou para se defender das acusações do emedebista sobre “depredar” a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Todas as vezes que participei de manifestações foi para defender famílias sem teto”, disse.

E destacou o deputado federal: “Talvez ele não saiba o que é um despejo.”

Para depois concluir: “É lamentável que alguém assim tenha caído na cadeira de prefeito de São Paulo.”