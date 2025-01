Boulos entra com ação contra Nikolas Ferreira por vídeo sobre falsa taxação do Pix

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) protocolou, nesta quarta-feira, dia 15, uma representação contra o também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Procuradoria-Geral da República por crime de estelionato e crime contra a economia popular.

A ação acontece depois de o deputado do PL ter propagado notícias falsas sobre taxas do Pix no País. Na peça, Boulos acusa Nikolas de divulgar “notícias sabidamente falsas ou completamente distorcidas sobre a política tributária do governo federal em relação ao pagamento instantâneo brasileiro, o Pix, numa demonstração de flagrante má-fé e possível obtenção de vantagem ilícita”.

Mais cedo, Boulos já tinha manifestado sua intenção de processar o colega parlamentar. “Estou entrando hoje com ação judicial contra Nikolas Ferreira pelas fake news que espalhou sobre o Pix. Como todo bolsonarista, é um covarde. Fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do Oficial de Justiça”, escreveu nas redes sociais.

Um vídeo publicado por Nikolas na última terça-feira, dia 14, no Instagram bateu a marca de 200 milhões de visualizações em pouco mais de 24h. “É imperioso considerar que o uso das redes sociais com notícias alarmantes e de grande interesse público, uma vez que alcance muitas visualizações e engajamento, podem gerar lucro para o responsável pela publicação por meio de mecanismos de monetização”, diz a representação.

No vídeo, o deputado de extrema-direita diz que “agora” os trabalhadores “que já vivem no aperto terão sua movimentação vigiada”, e que “basta ter R$ 5.000 movimentados na conta pra entrar na mira da Receita”.