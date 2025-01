Boulos entra com ação contra Nikolas Ferreira por vídeo de taxação do Pix

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) informou nesta quarta-feira, 15, que pretende entrar com uma ação judicial contra o também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), após o parlamentar ter feito um vídeo que em fala sobre a suposta taxação de transferências via Pix.

“Estou entrando hoje com ação judicial contra Nikolas Ferreira pelas Fake News que espalhou sobre o Pix. Como todo bolsonarista, é um covarde. Fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do Oficial de Justiça”, escreveu o psolista nas redes sociais.

+ Nikolas votou a favor da taxação das blusinhas? Entenda como funciona a votação simbólica

No vídeo, que já ultrapassou 100 mil visualizações, Nikolas Ferreira acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de querer tributar trabalhadores que, segundo ele, serão os mais prejudicados pela medida.

“O governo Lula vai monitorar seus gastos. E não o pix não será taxado, mas é sempre é bom lembrar… A comprinha da China não seria taxada, mas foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você será isento de imposto de renda, não vai. O pix não será taxado, mas não duvido que possa sim. Quem mais for afetado por esta medida serão os trabalhadores, que serão monitorados como se fossem grandes sonegadores”, disse Nikolas na gravação.

De camiseta preta e em fundo neutro, o deputado elencou outros argumentos que sugerem que o governo federal está preocupado em arrecadar impostos com a população.

*Texto em atualização