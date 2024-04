Boulos e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de SP, aponta Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/04/2024 - 16:49 Para compartilhar:

A nova pesquisa Atlas/CNN, divulgada nesta quarta-feira, 24, apontou que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Os dados mostram o psolista com 35,6% das intenções de votos e o emedebista, 33,7%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar com 14,7%, seguida de Kim Kataguiri (União Brasil), 9,4% e Marina Helena, 3,5%.

O empate técnico se mantém entre Boulos e Nunes no cenário de um possível segundo turno, no qual Nunes aparece com 44,8% e Boulos, 44,3%. No mesmo contexto, Tabata empata tecnicamente com o emedebista por registrar 44,3% das intenções de votos, contra 42,6% do atual prefeito de São Paulo.

A pesquisa Atlas ouviu 1.629 moradores da cidade de São Paulo, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como SP-00864/2024.