Boulos é questionado sobre uso de drogas e admite já ter usado maconha: ‘Uma vez’

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse nesta segunda-feira, 30, ter usado maconha uma única vez, e negou o uso de drogas atualmente. A declaração foi dada durante o debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo e UOL.

De acordo com Boulos, ele usou a droga uma vez, e teria sentido uma dor de cabeça ‘insuportável’ após o uso da droga. Segundo o candidato, o episódio aconteceu durante a adolescência.

“Nunca usei cocaína. Para que fique muito claro, não uso drogas. E já que ele [Marçal] quer saber, maconha eu provei uma vez, na adolescência, e me deu uma dor de cabeça danada, e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso”, disse o psolista durante o debate.

A resposta foi dada após Boulos ser questionado por Pablo Marçal (PRTB) sobre o uso de entorpecentes. Durante toda a campanha, o ex-coach acusou o deputado por uso de cocaína.

Depressão

Pablo Marçal ainda questionou uma internação de Guilherme Boulos no Hospital do Servidor. Após a citação, o candidato do PSOL rebateu e disse que a hospitalização não teve relação com uso de drogas.

Boulos afirmou ter sofrido com depressão aos 19 anos e que ficou alguns dias internado para se tratar. Ele apontou que deve mostrar os prontuários para comprovar a fala.