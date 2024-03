Boulos e Nunes estão empatados na disputa pela Prefeitura de SP, indica Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 9:23 Para compartilhar:

O novo levantamento Datafolha, divulgado na madrugada desta segunda-feira, 11, apontou que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Os dados mostram que o psolista com 30% e o emedebista com 29% das intenções de voto.

Em seguida, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8%; Marina Helena (Novo), com 7%; Kim Kataguiri (União), com 4%; e Altino (PSTU), com 2%. Os que declararam voto em branco ou nulo contabilizam 14%, e 6% afirmaram não saber em quem votar.

A entrevista Datafolha ouviu 1.090 eleitores paulistanos entre a quinta e sexta-feira, 7 e 8. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

A pesquisa ainda mostrou que, em um outro cenário sem a presença de Kim Kataguiri, Ricardo Nunes ficaria à frente de Guilherme Boulos, com 30% e 29%, respectivamente. Tabata Amaral subiria para 9%, Marina se manteria em 7% e Altino cairia para 1%.

Em um terceiro cenário, sem Tabata e Kim, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes empatam em 33% das intenções de voto. Já Marina Helena subiria para 8% e Altino para 2%. Os brancos e nulos somam 17% e “não sei”, 7%.

A pesquisa anterior, de agosto de 2023, apontava Boulos com 32% e Nunes, 24%. Porém os dois levantamentos não são comparáveis, pois os demais concorrentes não são os mesmos. Ainda assim, é possível observar que o prefeito ganhou terreno na corrida eleitoral.

*Com informações do Estadão Conteúdo

