Boulos e Marçal têm embate quente com direto a tapa em carteira de trabalho

João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues 14/08/2024 - 11:26

Em referência ao primeiro debate, exibido na TV Bandeirantes, Guilherme Boulos (PSOL) disse ter mostrado que Pablo Marçal (PRTB) foi condenado à prisão em suas redes sociais.

Marçal associou o deputado federal à “quadrilha do PT” e afirmou que a “esquerda não presta”. “Não tem condenação, isso prescreveu”, respondeu o candidato do PRTB.

Boulos chamou Marçal de “mentiroso compulsivo” e “novo Padre Kelmon”, candidato à presidência da República do PTB (atual PRD) em 2022 que virou chacota nos debates do pleito.

“Tenho dúvida se você é só um mau caráter ou é um psicopata. Você só veio aqui para mentir”, disse.

As trocas de ataques entre os candidatos prosseguiram. Marçal afirmou que o adversário apoia o grupo radical islâmico Hamas e pediu para que ele explique à população porque foi “preso três vezes”.

Após o bloco de perguntas, Marçal passou a mostrar uma carteira de trabalho à Boulos, o que provocou uma discussão entre os dois fora do ar. O candidado do PSOL chegou a dar um tapa na CLT para tentar tirar o documento das mãos do Marçal.

As declarações foram dadas durante o segundo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, realizado nesta quarta-feira, 14, pelo jornal O Estado de S. Paulo, portal Terra e pela Faap (Fundação Armando Álvares Penteado)