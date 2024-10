Boulos e Marçal lideram deslocamento em final de campanha; Datena percorreu um quarto do percurso do psolista

João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues, Sofia Magalhãesi João Vitor Revedilho, Leonardo Rodrigues, Sofia Magalhães https://istoe.com.br/autor/sofia-magalhaes/ 06/10/2024 - 14:00 Para compartilhar:

A poucas horas do resultado do primeiro turno, os candidatos à prefeitura de São Paulo aproveitam todos os momentos possíveis para ter o último contato com o público para garantir uma vaga no segundo turno na eleição mais acirrada na história da capital paulista. O levantamento contabilizou os últimos dez dias de campanha — sem contar o final de semana da eleição.

No sábado, 5, candidatos aproveitaram para fazer as últimas carreatas com participação de padrinhos políticos como o último sprint para largar com vantagem na contagem de votos. Guilherme Boulos (PSOL) apostou em uma passeata na Avenida Paulista e Rua Augusta, nos mesmos moldes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições de 2022.

+ Eleições 2024: veja o que é e o que não é permitido no dia da votação

+ Nunes diz que ‘seria bom’ ter tido presença maior de Bolsonaro em sua campanha

Já Ricardo Nunes (MDB) investiu em carreatas pela Zona Leste de São Paulo para tentar aumentar sua aprovação na periferia e em uma ceia na igreja para acenar aos evangélicos. As agendas tiveram a participação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Pablo Marçal (PRTB) aproveitou para fazer uma maratona, varando a madrugada para ter contato com o eleitor. Tabata Amaral (PSB) também apostou em carreatas no último dia de campanha.

Esse contato com o eleitor foi o principal foco dos candidatos na reta final da campanha. Nas duas últimas semanas de campanha, os candidatos rodaram pelos quatro cantos da capital na tentativa de conseguir o voto dos indecisos e de arrancar votos dos adversários.

Um levantamento feito pelo site IstoÉ mostra que os postulantes ao Edifício Matarazzo investiram tempo e gasolina para conseguir o feito. A média de rodagem dos cinco principais no sprint final da corrida eleitoral é de 258 km.

Boulos foi o que mais se deslocou. O candidato do PSOL investiu pesado no corpo a corpo, principalmente na periferia de São Paulo, uma das maiores preocupações do psolista.

Em 10 dias, o deputado rodou 360 km pela capital paulista. O foco maior foi nas regiões Leste e Sul, além do Centro, um dos redutos eleitorais da esquerda em São Paulo.

Outro que apresentou uma quilometragem acima dos 300 km foi Pablo Marçal. O ex-coach fez questão de aumentar sua presença nos bairros da capital paulista na reta final após ter apresentado uma oscilação nas pesquisas eleitorais.

Entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, o ex-coach andou cerca de 302 km, com foco maior na Zona Sul da capital. As andanças ajudaram o candidato da PRTB, que conseguiu se recuperar e manter o empate triplo com Boulos e Nunes.

Prefeito e Tabata na média

Ricardo Nunes (MDB) foi outro que intensificou a agenda de corpo a corpo, mas com uma estratégia oposta à dos rivais. Manteve as carreatas, mas focou em reuniões com grupos específicos e entidades.

De acordo com o levantamento, o prefeito rodou 278 km nessa reta final de campanha. A intensificação acontece em meio à divisão de votos dos bolsonaristas entre ele e Marçal. Na avaliação de especialistas, inclusive, esse público deve decidir quem irá ao segundo turno.

Na quarta colocação nas pesquisas, Tabata Amaral já adotava o corpo a corpo como uma estratégia desde o início da campanha. Na reta final, a candidata do PSB rodou 258 km, exatamente a média da pesquisa feita pelo site IstoÉ.

Ao contrário dos demais candidatos, Tabata espalhou carreatas pela cidade, sem focar em regiões específicas. A deputada viu a necessidade de aumentar o conhecimento sobre seu nome para alavancar a candidatura. Ela manteve o foco nas comunidades, principal bandeira da campanha.

Datena submerge

O candidato José Luiz Datena foi o que menos intensificou sua campanha nas últimas semanas. Em quinto lugar, o tucano variava entre uma única agenda ou o cancelamento dos seus compromissos de campanha.

Entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, Datena rodou apenas 93 km pela cidade de São Paulo. Com somente duas agendas, a Zona Leste foi a preferência do tucano na reta final de campanha.

*Com colaboração de Sofia Magalhães – estagiária sob supervisão