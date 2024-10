Boulos diz que SP teve déficit ano passado; Nunes fala em ‘caixa saudável’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 22:50 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) questionou, durante o debate da TV Globo contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), quanto o Executivo municipal tem em caixa.

Nunes afirmou que a Prefeitura tem um “caixa saudável”, mas que está comprometido com os pagamentos. “Temos hoje, na Prefeitura de São Paulo, um caixa saudável. Tudo que a gente tem está empenhado ou comprometido para os pagamentos. O saldo hoje deve estar, em torno, de R$ 22 bilhões. Não quer dizer que está com o dinheiro livre. Resolvi a saúde financeira para cuidar da saúde das pessoas. O orçamento em 2017 eram R$ 10 bilhões, esse ano serão R$ 21 bilhões”.

Boulos rebateu Nunes, dizendo que a Prefeitura teve déficit de R$ 5 bilhões em 2023. “Você fala em saúde financeira, é importante dizer que você fez déficit de R$ 5 bilhões no ano passado. Mais importante do que isso, hoje a cidade tem mais de R$ 22 bilhões no caixa, mas por que esse dinheiro não foi, de verdade, para a saúde das pessoas?”.

Nunes projetou, então, que fará 25 UBSs e 15 UPAs em um possível novo mandato. Boulos o rebateu, dizendo que parte desses equipamentos foram feitos na gestão de João Doria.

“Primeiro, das UPAs que ele fala que fez, três foram do Doria. Acho que ele se vê como continuidade do governo do Doria, então é natural que se coloque dessa maneira”, disparou Boulos.

O candidato do PSOL voltou a falar de seu projeto que, segundo ele, terá ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Poupatempo da Saúde. “Decidi fazer o Poupatempo da Saúde para que isso melhore na realidade, não só no discurso e propaganda do Nunes. Poupatempo da Saúde terei ajuda do presidente Lula, que já se comprometeu a trazer recursos federais para isso”.