Boulos, com 29%, lidera em empate técnico com Marçal e Nunes, ambos com 26%, diz Datafolha

Guilherme Boulos (PSOL) registrou 29% das intenções de votos válidos e lidera a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, neste sábado, 5, antes do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, em empate técnico com Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 26%.

No pelotão seguinte, Tabata Amaral (PSB) teve 11%, José Luiz Datena (PSDB), 4%, e Marina Helena (Novo), 2%. Os demais candidatos não pontuaram. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

O Datafolha entrevistou 2.052 eleitores de São Paulo de forma presencial entre os 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-05101/2024.

No cálculo dos votos válidos, são desconsiderados os brancos, nulos e os eleitores que se declararam indecisos. Esse método é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral ao divulgar os resultados oficiais das eleições. Para que um candidato vença no primeiro turno, ele precisa obter mais de 50% dos votos válidos, ou seja, pelo menos 50% mais um voto.

Segundo turno

Boulos x Nunes

Ricardo Nunes: 52%

Guilherme Boulos: 37%

Branco, nulo ou nenhum: 10%

Não sabe: 1%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 55%

Pablo Marçal: 29%

Branco, nulo ou nenhum: 14%

Não sabe: 2%

Boulos x Marçal

Boulos: 48%

Pablo Marçal: 38%

Branco, nulo ou nenhum: 14%

Não sabe: 1%

Em atualização*