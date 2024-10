Boulos chama Nunes de ‘tio Paulo do Tarcísio’ e critica nova ausência em debate

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 11:39 Para compartilhar:

O deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), criticou a ausência do prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu adversário no segundo turno, no debate que estava marcado para a manhã desta quinta-feira, 17.

Nunes alegou que precisou cancelar a presença devido a uma “reunião extraordinária” agendada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O debate que seria promovido pelos veículos RedeTV, Folha de S. Paulo e UOL, acabou sendo uma sabatina com Boulos.

“A população de São Paulo não aceita covarde, a população de São Paulo despreza covarde. E Nunes se mostrou um covarde ao não vir aqui debater. Mostrou que não tem vontade própria. Ele é o ‘tio Paulo’ do Tarcísio. É isso que ele é. São Paulo não merece ter isso. O que aconteceu hoje aqui vai repercutir nos próximos dias. A população de São Paulo não aceita ter um pau mandado na prefeitura”, criticou Boulos citando o caso de uma mulher que levou o tio morto em uma cadeira de rodas para sacar um empréstimo no banco.

Ainda na entrevista, o candidato do PSOL afirmou que Tarcísio quer usar essas eleições para ter uma “base” na capital paulista e tentar a Presidência da República em 2026.

Esta é a segunda vez que Nunes cancela sua ida a um debate do segundo turno das eleições. No último dia 10, o emedebista faltou ao debate promovido pela rádio CBN e os jornais Valor Econômico e O Globo.