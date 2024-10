Boulos cancela caminhadas com Lula devido às chuvas na capital

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/10/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, cancelou as caminhadas previstas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devido às chuvas que atingem a capital paulista na manhã deste sábado, 19. A informação foi confirmada pela equipe de campanha do deputado.

O cancelamento ocorreu quando a militância já estava no local, abrigando-se da chuva. A caminhada estava prevista para acontecer no Jardim Myrna, Zona Sul da capital.

Em vez da agenda, Boulos fará uma gravação com Lula, que deve ser divulgada nas redes sociais. A campanha informou que o candidato deve visitar pontos da cidade, caso a chuva diminua.

À tarde, Boulos teria uma caminhada com Lula em São Mateus, na Zona Leste. Embora não tenha sido oficialmente confirmada, a equipe de campanha do deputado já considera o cancelamento dessa agenda.

Mesmo com a desistência das caminhadas, Boulos garantiu sua presença no debate da Record/Estadão, previsto para a noite deste sábado.

Agenda com Lula

O cancelamento das caminhadas frustrou a expectativa da campanha de Guilherme Boulos de ter mais agendas públicas com Lula. No primeiro turno, o petista fez poucas aparições.

Além das agendas previstas para este fim de semana, Lula havia prometido outra caminhada no centro de São Paulo, na véspera das eleições. A campanha informou ao site IstoÉ que o compromisso ainda está mantido.

Boulos também conta com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, para impulsionar a reta final da campanha. Ambos são do PSB, partido de Tabata Amaral, que liberou os filiados para atuarem da forma que preferirem na campanha. A dupla tende a participar de duas agendas durante a próxima semana.