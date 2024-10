Boulos agradece apoio dos paulistanos e afirma que irá dialogar com quem pensa diferente

Marina Mianoi Marina Miano https://istoe.com.br/autor/marina-miano/ 06/10/2024 - 22:28 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) agradeceu o apoio dos paulistanos que o fizeram ir para o segundo turno das eleições municipais 2024. O concorrente acompanhou a apuração dos votos no Clube Piratininga, região central de São Paulo, ao lado da vice de chapa Marta Suplicy (PT), da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da ministra dos povos indígenas, Sonia Guajajara.

Após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apurar todas as urnas da cidade de São Paulo, o resultado mostrou que o psolista concorre contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Durante pronunciamento, Boulos afirmou que se os paulistanos acham que a segurança, a saúde, o transporte público e outros aspectos do município estão bons, “vocês concordam com o meu adversário”. “Mas se você quer mudar, melhorar a saúde, a segurança e o transporte, você vem comigo e com a Marta”, disse.

O psolista ainda destacou que o seu projeto para o segundo turno é apresentar a possibilidade de uma cidade com “justiça social”, para que ela seja para todos, inclusive aos que moram nas periferias.

Candidato contra a vacina

Boulos criticou o seu adversário, Ricardo Nunes,ao destacar que o prefeito se colocou contra a vacinação, minimizou os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e tem como vice um coronel que já defendeu tratamento policial diferente para quem mora em bairros nobre da cidade e quem mora nas periferias.

Depois, aos seus apoiadores, o psolista valorizou mais uma vez a participação da vice Marta Suplicy, agradeceu o apoio recebido pela candidata Tabata Amaral e afirmou que pretende fazer um grande ato na Avenida Paulista no dia 27 de outubro, data do segundo turno.