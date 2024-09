Boulos aciona Nunes na Justiça por uso ilegal da máquina pública

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/09/2024 - 16:15 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acionou nesta quinta-feira, 19, a Justiça Eleitoral contra Ricardo Nunes (MDB) por uso ilegal da máquina pública. A denúncia é relacionada à propaganda do “Domingão Tarifa Zero”, anunciado por Nunes no fim do ano passado.

De acordo com a campanha de Boulos, os ônibus do transporte coletivo mantiveram as propagandas mesmo durante a campanha. O programa de tarifa zero aos domingos é uma das principais bandeiras do emedebista para as eleições.

“É inquestionável o uso da máquina pública para beneficiar a candidatura do representado”, afirma a denúncia.

“A gravidade do caso fica mais evidente quando se constata a atuação coordenada entre a publicidade institucional e a comunicação político-eleitoral (…) Nesse sentido, além das inserções de rádio e TV já citadas, também nas redes sociais fica evidente a tentativa do representado, Ricardo Nunes, de associar a sua imagem ao programa municipal ‘Domingão Tarifa'”, completa.

O documento ressalta que Nunes tem usado o programa para divulgar sua candidatura nas redes sociais. Boulos pede a retirada da publicidade nos ônibus e multa ao candidato do MDB.

A campanha de Nunes ainda não se pronunciou sobre o caso.