Boulos aciona Justiça Eleitoral contra Nunes por abuso político pela segunda vez

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acionou a Justiça Eleitoral contra Ricardo Nunes (MDB) por abuso de poder político nas propagandas partidárias. A petição foi enviada nesta quinta-feira, 26, ao juiz Antônio Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.

Boulos argumenta o uso da máquina pública para fins de melhorar a imagem eleitoral durante a campanha. Ele afirma que as peças publicitárias de Nunes com “Ricardo faz” remetem às publicidades da prefeitura com o slogan “Prefeitura faz”.

“O engenho publicitário, notadamente o slogan e o layout característico das expressões, sem sombra de dúvidas possuem o efeito de fixar na mente da população uma vinculação entre obras, serviços e melhorias à atual administração do município. A vinculação é inequívoca”, afirma.

“Portanto, há clara evidências de que a publicidade institucional foi utilizada para beneficiar a candidatura de Ricardo Nunes, fatos que caracterizam a prática de atos em abuso de autoridade e de poder político e demandam maior apuração dos elementos”, completa o documento produzido pelos advogados da campanha.

Essa é a segunda vez que o psolista apela à Justiça com a justificativa de abuso de poder político do emedebista. Na semana passada, Guilherme Boulos acusou Nunes de se beneficiar com as publicidades sobre o programa “Domingão Tarifa Zero” nos ônibus da capital. Essa, inclusive, é um dos principais investimentos do candidato à reeleição na campanha.

Ricardo Nunes ainda não se pronunciou sobre o pedido do adversário.