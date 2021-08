Botucatu (SP) aplica 2ª dose contra covid-19 em vacinação em massa

Teve início a aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 no projeto de imunização em massa na cidade de Botucatu (SP). A iniciativa é uma realização do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade de Oxford.

Segundo o ministério, a previsão é imunizar 66 mil pessoas ao longo do dia de . Nas primeiras horas de hoje, mais de 8 mil pessoas foram vacinadas.

De acordo com a pasta, até agora, a vacinação em massa na cidade paulista já registrou a queda de novos casos em 80% e de novas internações em 86,7%.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o avanço do projeto irá auxiliar com mais informações sobre a imunização contra a covid-19 e na adoção de medidas pelas autoridades de saúde.

“O dia de representa o esforço do governo federal na busca de subsídios para as decisões do Programa Nacional de Imunização. Na primeira etapa, num único dia, foram vacinados mais de 60 mil cidadãos de Botucatu e nós vamos repetir essa marca “, disse Queiroga.