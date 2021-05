‘Botticelli. Inferno’ será transmitido de maneira online

SÃO PAULO, 19 MAI (ANSA) – O documentário “Botticelli.

Inferno”, de Ralph Loop, será transmitido de maneira online e gratuita entre os dias 21 e 23 de maio em uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Itália com o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro e o Consulado da Itália em Belo Horizonte.

Para poder assistir, é preciso se inscrever no site do Consulado até esta quinta-feira (20) e o link estará disponível nas 48 horas de exibição.

A obra mostra o trabalho do mestre renascentista e sua dedicação ao criar o desenho que Botticelli dedicou ao “Inferno” de Dante Alighieri – a morte do poeta italiano completa 700 anos em 2021.

Conforme o IIC do Rio de Janeiro, o documentário “acabou sendo uma viagem extravagante a lugares muitas vezes inexplorados para nos aproximar do homem Botticelli e da sua obra” e conta com gravações no Vaticano, Florença, Londres, Berlim e Escócia em 2016. (ANSA).

