Bottas vence o GP do Japão; Mercedes conquista o hexa de construtores

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu neste domingo o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 no circuito de Suzuka, com o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) na segunda posição e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na terceira.

Graças à sexta posição na corrida do outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, a Mercedes conseguiu seu sexto título consecutivo de construtores.

A Ferrari havia conquistado a primeira fila nos treinos classificatórios, que tiveram que ser adiados de sábado para a manhã de domingo devido ao tufão Hagibis, mas a escuderia se complicou desde o início da corrida.

Com 177 pontos de distância no campeonato, graças também ao ponto extra para Hamilton por fazer a volta mais rápida da corrida, as ‘Flechas de Prata’ não podem mais ser alcançadas pela Scuderia italiana, segunda na tabela.

No campeonato de pilotos, a vantagem na classificação do pentacampeão britânico em relação a Bottas passou de 73 para 64 pontos, mas ele poderá se sagrar campeão no próximo Grande Prêmio do México se conseguir um resultado muito melhor que o finlandês.

A Mercedes está cada vez mais perto de conseguir uma sexta dobradinha consecutiva (campeonato de pilotos e de construtores), algo inédito na Fórmula 1. Até o momento era a Ferrari quem possuía o recorde de dobradinhas seguidas com 5, as obtidas entre 2000 e 2004 com o alemão Michael Schumacher.

“Estou feliz, muito feliz”, disse Bottas ao final da corrida em que O finlandês largou na terceira posição em um grid comandado por Vettel. “Começar em terceiro não é fácil. Tive uma largada muito boa, consegui ficar em primeiro e em seguida o ritmo foi super bom, pude controlar a corrida”, acrescentou.

A sexta posição de Leclerc é provisória, à espera do resultado de uma investigação dos comissários devido a um choque com Max Verstappen (Red Bull) na primeira curva. O holandês não terminou a corrida.

O tailandês Alexander Albon (Red Bull) e o espanhol Carlos Sainz (McLaren) terminaram em quarto e quinto lugar respectivamente.

Os comissários também vão investigar outro incidente ocorrido entre o mexicano Sergio Pérez (Racing Point), nono provisoriamente, e o francês Pierre Gasly (Toro Rosso), que por enquanto é o oitavo.

— Classificação do GP do Japão de 2019:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) fez os 301,664 km em 1 h 21:46.755

2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 13.343

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 13.858

4. Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) a 59.537

5. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 1:09.101

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1 volta

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1 volta

8. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1 volta

9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) à 1 volta

10. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) à 1 volta

11. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) à 1 volta

12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1 volta

13. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 1 volta

14. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

18. George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

19. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) a 2 voltas

Melhor volta da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.983 na 45ª volta (média: 229,770 km/h)

Abandono: Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda), problema mecânico na 15ª volta

— Classificação do mundial de pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 338 pts

2. Valtteri Bottas (FIN) 274

3. Charles Leclerc (MON) 223

4. Max Verstappen (HOL) 212

5. Sebastian Vettel (ALE) 212

6. Carlos Sainz Jr (ESP) 76

7. Pierre Gasly (FRA) 73

8. Alexander Albon (TAI) 64

9. Daniel Ricciardo (AUS) 40

10. Nico Hülkenberg (ALE) 35

11. Sergio Pérez (MEX) 35

12. Lando Norris (GBR) 35

13. Daniil Kvyat (RUS) 33

14. Kimi Räikkönen (FIN) 31

15. Kevin Magnussen (DIN) 20

16. Lance Stroll (CAN) 19

17. Romain Grosjean (FRA) 8

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 4

19. Robert Kubica (POL) 1

— Classificação do mundial de construtores:

1. Mercedes 612 pts CAMPEÃ

2. Ferrari 435

3. Red Bull-Honda 323

4. McLaren-Renault 111

5. Renault 75

6. Toro Rosso-Honda 59

7. Racing Point-Mercedes 54

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 35

9. Haas-Ferrari 28

10. Williams 1

