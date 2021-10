Bottas vence GP da Turquia de F1, e Verstappen assume liderança do campeonato

O finlandês Valtteri Bottas, da equipe Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 neste domingo, disputado sob chuva no circuito de Istambul, seguido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, que recuperou a liderança do Campeonato Mundial.

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, completou o pódio ficando à frente de Charles Leclerc (Ferrari), enquanto Lewis Hamilton (Mercedes), que largou na 11ª posição após punição, terminou em quinto.

Com o resultado, Verstappen lidera a briga pelo título com 262,5 pontos, seis a mais que Hamilton (256,5), quando faltam seis etapas para o fim da temporada. Já Bottas é o terceiro com 177.

Esta foi a décima vitória na carreira e a primeira neste ano do finlandês, que largou da pole position e protagonizou uma corrida sem erros. A última vez que Bottas havia vencido foi no GP da Rússia, em 2020.

Aos 32 anos, Valtteri Bottas vai deixar a Mercedes, onde está desde 2017, no final da temporada, passando a correr pela Alfa Romeo.

Embora tenha largado do 11º lugar devido a uma penalidade por uma troca de motor além do permitido durante os treinos livres da sexta-feira, Hamilton fez uma corrida de recuperação e chegou a ocupar a terceira posição antes de cair para o 5º no final da prova por causa de uma estratégia ruim de sua equipe, que pediu que ele entrasse nos boxes para uma troca de pneus quando faltavam sete voltas para o fim.

No GP do ano passado na Turquia, em um fim de semana também chuvoso, o britânico largou em sexto e terminou em primeiro, conquistando em Istambul o heptacampeonato mundial, igualando o recorde de Michael Schumacher.

O próxima etapa da F1 é o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin (Texas) no dia 24 de outubro.

