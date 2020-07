Bottas supera Hamilton e garante pole no GP da Áustria

ROMA, 4 JUL (ANSA) – O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, desbancou seu companheiro de equipe Lewis Hamilton e conquistou a primeira pole position da temporada 2020, no Grande Prêmio da Áustria. Além de liderar a última parte do treino de classificação, o piloto quebrou o recorde da pista, com 1m02s939, uma vantagem de 0s012 sobre Hamilton. Esta é a terceira pole de Bottas na Áustria, a 12ª em toda sua carreira.

A terceira posição ficou com Max Verstappen, da RBR, seguido de Lando Norris, que garantiu a quarta colocação no grid com a McLaren.

Na sequência aparecem Alexander Albon (RBR), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr.

(McLaren), Lance Stroll (Racing Point) e Daniel Ricciardo (Renault).

Com um fraco desempenho, a Ferrari ficou em sétimo lugar com Leclerc e com o decepcionante 10º posto de Sebastian Vettel, que não chegou a se classificar para o Q3. Esta é a pior posição de largada do alemão desde que o GP da Alemanha em 2019. Na ocasião, ele teve problemas no carro. O GP da Áustria será realizado neste domingo (5), a partir das 10h10 (horário de Brasília), e marcará o começo da temporada 2020 da Fórmula 1 após a data de início ter sido prorrogada em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). (ANSA)

