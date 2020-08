Bottas supera Hamilton e conquista pole no GP dos 70 anos da Fórmula 1

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou a pole position e vai largar em primeiro no domingo no Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, depois de ter estabelecido o melhor tempo da sessão de classificação à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton.

A Mercedes confirmou seu domínio no início da temporada e superaram o surpreendente Nico Hülkenberg (Racing Point), substituto nesta corrida do mexicano Sergio Pérez, que testou positivo para coronavírus na semana passada.

O finlandês, que acaba de renovar seu contrato com a Mercedes até 2021, consegue assim a 13ª pole de sua carreira.

“Estou muito feliz”, declarou ele após seu êxito. “Mentalmente, quando você começa na pole sempre pode vencer a corrida”, disse Bottas, que no momento tem 30 pontos a menos que Hamilton na classificação do mundial de pilotos.

O hexacampeão mundial britânico venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, na mesma pista, na semana passada, apesar de ter cruzado a linha de chegada com três pneus após um furo na última volta.

Quanto a Hülkenberg, ele reconheceu que as últimas semanas foram “loucas”.

“Estou um pouco surpreso por estar aqui de novo”, disse o alemão, que não pôde correr na semana passada devido a uma pane momentos antes da largada.

Atrás do trio, o holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar ao lado de Hülkenberg na segunda fila, enquanto a terceira linha será compartilhada por Daniel Ricciardo (Renault) e Lance Stroll (Racing Point), quinto e sexto, respectivamente.

As Ferraris foram mais uma vez muito discretas, com um oitavo lugar para Charles Leclerc e apenas um décimo segundo para Sebastian Vettel, que nem sequer conseguiu se classificar para o Q3 da sessão de classificação.

Vettel foi beneficiado pela penalização imposta ao francês Esteban Ocon (Renault) que perdeu três posições, e que havia ficado no Q2 logo à frente dele.

O tetracampeão mundial alemão sabe que não vai continuar no ano que vem na Ferrari e no momento parece à deriva nesta temporada.

Questionado sobre as prováveis táticas para a corrida de domingo após a sucessão de furos de pneus sofridos em Silverstone no último domingo pela Mercedes e pela McLaren de Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton considerou improvável que seja escolhida uma estratégia com uma única parada para trocar os pneus.

A Pirelli, fornecedora da equipe, decidiu oferecer pneus mais macios para este fim de semana do que para o GP da semana passada, o que deverá complicar os cálculos dos engenheiros de corrida.

Deve fazer bastante calor no circuito de Silverstone durante o GP, que terá início às 14h10 locais (10h10 pelo horário de Brasília). As curvas grandes e muito rápidas do circuito são conhecidas por representarem um grande desafio para os pneus.

– Classificação do Q3 da sessão de classificação:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:25.154

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.217

3. Nico Hülkenberg (ALE/Racing Point-Mercedes) 1:26.082

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:26.176

5. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:26.297

6. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:26.428

7. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:26.534

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:26.614

9. Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 1:26.669

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:26.778

…

– Grid de largada para o GP de domingo:

1ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Racing Point-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

4ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5ª fila:

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

6ª fila:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

7ª fila:

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Renault)

8ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda)

9ª fila:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

jld/smr/iga/dr/gh/aam

