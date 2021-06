Bottas se revolta com punição: ‘Nesse esporte, todo mundo quer te ferrar’

Valtteri Bottas fez o segundo melhor tempo na sessão classificatória para o GP da Estíria, na Áustria. Contudo, o finlandês foi punido com a perda de três posições e vai largar em quinto. Ele rodou no pitlane em um caso que a direção de prova considerou “pilotagem perigosa”. O piloto da Mercedes se revoltou com a punição que afirmou ser exagerada.

“Pessoalmente, eu acho que foi muito dura. Eu nem imaginava que haveria punição por aquilo”, opinou o indignado Bottas. O episódio incomum que resultou na punição ao finlandês ocorreu no segundo treino livre, realizado nesta sexta. O piloto da Mercedes rodou sozinho no pitlane logo depois de deixar a área de pit stops de sua equipe e precisou do auxílio dos mecânicos da McLaren para voltar à posição correta do tráfego no local.

“Mas é claro que outros times sempre reclamam a respeito da segurança quando têm uma oportunidade e etc. E, por isso, fomos penalizados. Mas é assim que funciona. Nesse esporte, todo mundo quer te ferrar”, esbravejou.

Os comissários da prova argumentaram que a rodada aconteceu em uma tentativa do piloto de evitar perder tempo na saída do pitlane. O risco, segundo eles, foi ampliado pela presença de outras pessoas perto do carro.

“Bottas afirmou que, no passado, perdeu tempo na saída dos boxes. Então eles tentaram algo novo, que foi sair em segunda marcha. Como resultado, o giro do volante foi muito mais forte, e resultado inesperado. Ele não conseguiu controlar o carro corretamente. Isso deve ser considerado potencialmente perigoso, especialmente porque haviam pessoas por perto no pitlane”, justificou a FIA em comunicado.

A penalidade a Bottas significa que Lewis Hamilton largará em segundo lugar e seguirá o rival Verstappen na curva 1 quando as luzes se apagarem no domingo. Mas o finlandês disse que não esperava uma exibição tão sólida na qualificação.

“Sinceramente, acho que foi uma boa qualificação. Acho que estive um pouco perdido com a durante o fim de semana até agora, mas fui capaz de ir na direção certa”, resumiu. “Foi uma boa volta e estou satisfeito com isso. Claro que é uma pena eu ter sido penalizado”.

