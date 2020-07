Bottas (Mercedes) vence primeiro GP de F1 da temporada na Áustria

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo com portões fechados, na abertura do Campeonato Mundial da categoria, após mais de três meses de suspensão devido à pandemia do coronavírus.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren), autor da volta mais rápida da prova, completaram o pódio.

Norris, de apenas 20 anos e uma das promessas da nova geração de pilotos da Fórmula 1, nunca havia terminado uma corrida da categoria entre os três primeiros colocados.

O britânico Lewis Hamilton, que largou com sua Mercedes do quinto lugar, após perder três posições no grid minutos antes do início da prova devido a uma punição, cruzou a linha em segundo lugar, logo atrás do companheiro de equipe Bottas.

Mas o atual campeão do mundo recebeu outra punição, desta vez de cinco segundos devido a um choque dentro da pista com o tailandês Alexander Albon (Red Bull), e caiu para o quarto lugar, o que permitiu a ascensão ao pódio de Leclerc e Norris.

O holandês Max Verstappen, que dividiu a primeira fila da largada com Bottas, teve um problema mecânico com sua Red Bull logo no início da prova e precisou abandonar a corrida quando estava na segunda colocação.

A corrida foi especialmente dura para os mecânicos das equipes, com nove dos 20 carros do grid de largada abandonando a disputa durante a prova (Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell, Kimi Räikkönen, Alexander Albon e Daniil Kvyat).

Antes da largada, Hamilton e outros 13 pilotos se ajoelharam na pista, um gesto em homenagem ao combate ao racismo.

Todos os pilotos vestiram camisetas com a frase “End Racism” (Acabem com o Racismo), a não ser Hamilton, que exibia o lema “Black Lives Matter”.

Inicialmente previsto para 15 de março na Austrália, o início da temporada precisou ser adiado até o início de julho devido à pandemia do coronavírus. Somente oito provas figuram no calendário provisório, embora a promotora do campeonato (Formula One) pretende organizar entre 15 a 18 corridas.

A próxima corrida acontecerá no fim de semana que vem novamente no Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria.

