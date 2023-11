Bottas lança calendário com fotos nu para apoiar pesquisas sobre câncer de próstata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 16:13 Para compartilhar:

Em 2022, Valtteri Bottas viralizou nas redes com uma foto nu em um riacho na região do Colorado, nos Estados Unidos. Ele até presenteou o companheiro Lewis Hamilton com um quadro que registrava o momento. Um ano depois, o piloto finlandês da Alfa Romeo, 15º colocado da Fórmula 1, lançou um calendário com 13 fotos semelhantes e que será utilizado para financiar pesquisas do combate ao câncer de próstata.

“Você se lembra da foto do ano passado desse cara, pelado num rio em Aspen? Boas notícias: agora há 13 delas”, afirma o fotógrafo Paul Ripke, responsável pelas fotos, em vídeo divulgado nas redes sociais de Bottas. Aquela mencionada, que viralizou nas redes sociais e que foi entregue a Hamilton, foi registrada por sua namorada Tiffany Cromwell, ciclista australiana, durante um passeio que realizaram nos Estados Unidos.

O calendário “Bottass 2024” (trocadilho com o sobrenome do piloto e a gíria, em inglês, para “bunda”) custa 19,90 euros (cerca de R$ 105) e cinco euros serão revertidos, a cada peça vendida, para instituições que pesquisam o câncer de próstata e para o “Movember”, movimento voltado para a conscientização da saúde mental entre homens e cânceres testicular e de próstata.

Esta não é a primeira vez que Bottas utiliza suas fotos para conscientizar e promover a luta do combate ao câncer. Em 2022, decidiu comercializar cinco mil cópias da foto e direcionou 50 mil euros (cerca de R$ 255 mil à época) para uma instituição de caridade.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. Será a penúltima etapa da temporada, que já tem Max Verstappen e a Red Bull como campeões dos Mundiais de Pilotos e de Construtores, respectivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias