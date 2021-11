Bottas garante pole e faz dobradinha com Hamilton no México

ROMA, 6 NOV (ANSA) – Após o domínio da Red Bull nos dois últimos treinos livres do Grande Prêmio de Fórmula 1 do México, os pilotos da Mercedes surpreenderam e fizeram dobradinha no treino classificatório deste sábado (6).

A pole position ficou com o finlandês Valtteri Bottas, com o tempo de 1m15s875, seguido pelo britânico Lewis Hamilton, que foi 0s145 mais lento que seu companheiro de equipe.

Na segunda linha aparece o holandês Max Verstappen, na terceira posição (1m16s225), e seu parceiro e ídolo local Sergio Perez (1m16s342).

Perez, inclusive, levou à loucura os torcedores de seu país, que fizeram muita festa nas arquibancadas, principalmente durante o terceiro treino livre, quando o mexicano chegou a conseguir o melhor tempo.

A quinta colocação no grid será ocupada por Pierre Gasly, da AlphaTauri, enquanto o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, completa a terceira fila no sexto lugar. O monegasco Charles Leclerc, da escuderia italiana, por sua vez, largará em oitavo.

O GP do México acontece neste domingo (7), às 16h (horário local), no Autódromo Hermanos Rodriguez. (ANSA)

