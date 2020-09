Bottas é o mais rápido nos treinos livres em Mugello

O piloto finlandês Valtteri Bottas superou seu companheiro de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, na segunda sessão de treinos da tarde de sexta-feira para o primeiro Grande Prêmio da Toscana, que será realizado neste fim de semana.

Bottas registrou o melhor tempo de 1 minuto e 16.989 segundos ao redor do espetacular circuito de Mugello, de 5,245 km, propriedade da Ferrari, dois décimos mais rápido que Hamilton, líder do campeonato, com Max Verstappen da Red Bull em terceiro.

É a quinta sexta-feira em eventos sucessivos que o finlandês é o mais rápido em pelo menos uma sessão. Mas ele foi melhor desta vez ao liderar as duas sessões, aumentando sua tentativa de diminuir a vantagem de 47 pontos que Hamilton construiu em sua corrida rumo a mais um título.

A sessão da tarde foi interrompida duas vezes por bandeiras vermelhas depois que Lando Norris bateu sua McLaren após girar e, mais tarde, Sergio Perez, da Racing Point, colidiu com o Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.

Alex Albon terminou em quarto na segunda Red Bull, à frente das duas Renaults de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, Perez e do vencedor de Monza do último domingo, Pierre Gasly de Alpha Tauri.

Raikkonen foi o nono com a Alfa Romeo e Charles Leclerc décimo em sua Ferrari, com a equipe italiana mostrando uma melhora sólida após dois fins de semana pífios antes da celebração do 1000º Grande Prêmio da ‘Scuderia’ neste fim de semana.

Seu companheiro na Ferrari, Sebastian Vettel, que está deixando a equipe no final da temporada, encerrou a sessão perdido na pista depois que o motor de seu carro vermelho-vinho reluzente deixou de funcionar.

A sessão decorreu em condições amenas com uma temperatura de 29 graus no ar e 45 na pista, tempo perfeito para os poucos espectadores pagantes, do Fã Clube oficial da Ferrari, que entraram pela primeira vez nesta temporada de coronavírus.

— Primeira sessão de treinos livres:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.989 (28 voltas)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:17.196 (29)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:17.235 (25)

Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 1:17.971 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:18.039 (32)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:18.115 (29)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:18.198 (34)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:18.244 (30)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.385 (38)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.400 (27)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:18.462 (37)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:18.498 (39)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:18.651 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18.658 (9)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:18.736 (33)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:18.843 (33)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.944 (35)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:18.983 (31)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:19.113 (32)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:19.257 ( 5)

