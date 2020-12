Bottas é mais rápido e larga na frente no GP de Sakhir

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido do treino de classificação para o Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1 neste sábado (05). O piloto ficou a 26 milésimos de George Russell, que substitui Lewis Hamilton, e completa a primeira fila.

Max Verstappen, da Red Bull, larga na terceira colocação. A surpresa positiva do treino foi a Ferrari de Charles Leclerc, que sai da quarta posição. Já Sebastian Vettel largará apenas da 13ª colocação.

A corrida no circuito de Sakhir é marcada por diversas mudanças no grid, com as saídas de Hamilton, que contraiu a Covid-19, e de Romain Grosjean, que ainda se recupera do gravíssimo acidente na mesma pista no último domingo (13).

Com isso, o treino contou com a estreia de Pietro Fittipaldi, na Haas, substituindo Grosjean, e de Jack Aitken, pela Williams, substituindo Russell que foi para a Mercedes. O brasileiro já iria largar na última posição por uma mudança na estrutura do carro e informou que, por conta disso, ajudou seu companheiro de equipe, Kevin Magnussen, a tentar passar para o Q2. (ANSA).

Veja também