Bottas, da Mercedes, domina treinos livres em Portugal

ROMA, 23 OUT (ANSA) – O piloto Valtteri Bottas, da Mercedes, liderou nesta sexta-feira (23) os dois treinos livres para o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, em Portimão.

Na primeira sessão, que foi marcada por muitas rodadas e escapadas, Bottas encerrou na liderança ao cravar um tempo de 1m18s410.

O finlandês foi 0s339 mais veloz do que o companheiro de equipe e líder do campeonato, Lewis Hamilton. O holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing (RBR), foi o terceiro, a 0s781 da melhor volta da prática.

Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma excelente sessão e terminou em quarto, à frente do tailandês Alexander Albon, da RBR. Já Carlos Sainz Jr. (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (Renault) e Pierre Gasly (AlphaTauri) completaram a lista dos dez primeiros posicionados.

A segunda sessão no autódromo de Algarve foi bem agitada. Bottas melhorou seu tempo e ficou com o primeiro lugar da prática, com 1m17s940. O piloto da Mercedes foi seguido por Verstappen (1m18s535) e Lando Norris (1m18s743), da McLaren.

O treino foi marcado por um acidente entre Verstappen e Lance Stroll, da Racing Point. O holandês bateu no monoposto do canadense em uma tentativa ultrapassá-lo na reta final dos boxes.

A colisão causou uma das duas bandeiras vermelhas da segunda sessão. A outra, no entanto, foi ocasionada por um incêndio no carro de Gasly.

A Ferrari novamente andou bem e viu Leclerc repetir a quarta colocação e o alemão Sebastian Vettel ficar em sexto. Hamilton, que ficou em oitavo, Esteban Ocon (Renault) e Albon completaram a lista dos 10 primeiros.

Amanhã (24) serão disputados o terceiro treino livre e a sessão de qualificação. A corrida será realizad ano domingo (27).

