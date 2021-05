Boto é encontrado morto com calcinha presa as nadadeiras

No último domingo (16), um boto-cinza foi encontrado morto na praia do Pontal, em Santa Catarina. O Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) informou que o animal tinha uma calcinha presa às nadadeiras. Segundo o UOL, o boto tinha 1,4 metro de comprimento e pesava 32 kg.

De acordo com a médica veterinária Giulia Gaglianone, o animal pode ter se enroscado na calcinha quando era menor, e conforme foi crescendo, a peça foi cortando sua pele. “Quando as bordas da pele se tocaram, iniciaram o processo de cicatrização, mas a presença do pano manteve as lesões fistuladas, ou seja, abertas”, explicou a doutora.

Giulia também percebeu que o boto apresentava debilidades crônicas como magreza, pneumonia severa, parasitas nos pulmões e nas bulas timpânicas. “Exibia ainda, marcas sugestivas de emalhe em rede de pesca ao redor do rosto e do orifício respiratório (espiráculo). Amostras foram coletadas para análises complementares para confirmação da causa da morte”, escreveu no Facebook.

A publicação do PMP ainda alertou as pessoas sobre o descarte incorreto de lixo como tecidos de algodão e sintéticos, que além de terem decomposições morosas, ainda podem servir de armadilha para os peixes.

