Boticário anuncia R$ 3,34 bi em investimentos até 2028 e nova fábrica em MG

O Grupo Boticário investirá R$ 4,14 bilhões no Brasil de 2024 até 2028. Desse montante, R$ 800 milhões fazem parte de investimentos já anunciados na sua fábrica no Estado da Bahia. Os outros R$ 3,34 bilhões são investimentos novos que serão destinados para a abertura de uma nova fábrica, em Pouso Alegre (MG), para incremento da logística do grupo e para a fábrica de São José dos Pinhais (PR).

O CEO da companhia, Fernando Modé, disse ao Estadão/Broadcast que o Boticário costuma ter ciclos relativamente curtos de investimento, o que tem lhe permitido acompanhar vários deles em seus 25 anos de empresa. Em 2022, por exemplo, foram investidos cerca de R$ 1 bilhão.

“Estamos estruturando mais dez anos de crescimento para possamos dar conta da demanda, mais a projeção do que deve vir pela frente. Quando inaugurarmos essa nova fábrica, a planta terá um nível de volumetria inicial. Depois, ela terá sucessivas aumentos de produção, como estamos fazendo na Bahia. Os R$ 800 milhões investidos nesse ano na planta baiana já haviam sido anunciados ainda em 2021, mas saíram do caixa nesse ano para chegar à capacidade máxima dessa unidade.”

Já para construir a nova fábrica, será necessário R$ 1,8 bilhão. Com a iniciativa, são previstos 800 empregos diretos criados, com aumento de 50% na capacidade produtiva da companhia. A unidade tem o início de sua operação previsto para 2028.

Na expansão logística, estão previstos R$ 700 milhões até 2027 que serão usados para incrementar os centros de distribuição e escoamento de produtos em todo o País. Já para a expansão da fábrica de São José dos Pinhais (PR), a companhia reservou R$ 840 milhões. Destes, R$ 560 milhões serão aplicados no incremento de capacidade produtiva; e R$ 280 milhões para adequações administrativas.

Com a ampliação dessa unidade de produção no Paraná, O Grupo Boticário prevê a geração de 200 novos empregos diretos, além do aumento de cerca de 40% na capacidade produtiva da fábrica.

Modé explica que a companhia tem um modelo de inteligência artificial que guia as expansões do grupo. Com mais de 2 mil variáveis analisadas, essa tecnologia que vem sendo trabalhada há cerca de dez anos ajuda a empresa a definir onde abrir centros de distribuição e outras estruturas logísticas para os franqueados da marca. Essa mesma tecnologia foi usada na escolha do melhor lugar para a nova fábrica. Entraram na conta, inclusive, questões ligadas à reforma tributária.

“Estamos aprendendo ainda qual o impacto da reforma tributária no nosso negócio. Fizemos a melhor apreciação possível das informações que temos hoje. Então, sim, essa é uma variável importante. Há uma mudança de tributação de origem e destino. Minas Gerais representa entre o segundo e o terceiro maior Estado em termos de faturamento para nós. Isso equilibra essa questão”, afirma Modé.

As vendas totais (GMV) do Grupo Boticário ultrapassaram R$ 30,8 bilhões em 2023, crescimento de 30,5% em relação a 2022. O desempenho histórico é quase o dobro do GMV registrado em 2021, quando a empresa atingiu R$ 18 bilhões em vendas. De 2013, com R$ 8 bilhões em vendas, a 2023, com R$ 30,8, a companhia quase quadruplicou seu GMV. Modé entende que, até 2028, os investimentos prometidos ainda podem aumentar.