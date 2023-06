Botas em estilo country são a bola da vez

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 30/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Das passarelas ao metrô, as botas no estilo western voltam a ganhar o coração dos brasileiros. Elas podem ser vistas nos pés de modelos, influencers e celebridades. Foram parar até no figurino das novelas: Graça, vivida por Agatha Moreira em Terra e Paixão, da TV Globo, é fã declarada dos calçados. Pelo jeito a tendência é mundial: no último desfile outono/inverno da Chanel, as botas também brilharam nos passos das modelos internacionais.

Lorenzo Merlino, estilista e professor da FAAP, considera o retorno da peça como um processo natural dentro da avalanche de referências da atualidade: “A linguagem cowboy criou uma série de códigos muito reconhecíveis, marcados pela forma como os EUA promoveram o modelo em seus filmes ao longo de décadas”.

Segundo o estilista, como fazem parte do imaginário ocidental, essas imagens vão sempre voltar. Ainda que as peças importadas de moda tenham se fixado com força por aqui, não é preciso curtir o visual country para explorar suas diversas opções: de cano curto ou longo, com ou sem salto, de uma só cor ou com os clássicos desenhos destacados.

Populares entre todos os gêneros, as botas cowboy vêm sendo combinadas com micro shorts, vestidos, saias no joelho ou mais curtas, ternos e blazers.

Natural de Goiás, o produtor Rel Rodrigues sempre foi adepto da peça de bico fino, mas só se sentiu confortável com seu uso em público recentemente: “Ser goiano era uma justificativa, mas eu não queria parecer cowboy. Antes me sentia um personagem, mas hoje estou bem mais tranquilo”.

Presente no público dos festivais de música e nas ruas, a popularidade do calçado reduziu o preconceito com quem não abre mão do modelo. “Minhas botas ainda chamam a atenção, mas a opinião das pessoas mudou: em vez de falarem ‘meu Deus!’, agora dizem ‘estou precisando de uma’”, conclui ele.

