Botafogo x Vitória: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites O Rubro-Negro Baiano precisa da vitória para ter chances de sair da zona de rebaixamento, enquanto a equipe de General Severiano está estagnado no meio da tabela

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Vitória, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h30, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Inicialmente, o jogo estava marcado para o Estádio Nilton Santos, mas como ele está cedido para a disputa da Copa América, o duelo foi transferido para Volta Redonda, que, inclusive, terá rodada dupla.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

As duas equipes entram em campo precisando vencer. O Botafogo conquistou apenas um ponto nos últimos três jogos que disputou – ou seja, conseguiu apenas um dos nove pontos em disputa. Enquanto isso, o Vitória precisa do triunfo para ter boas chances de sair do Z-4.

O Alvinegro é o 11º colocado da Série B, com oito pontos conquistados – vale lembrar que o time tem um jogo a menos. Já o Rubro-Negro Baiano, com seis pontos, está na 18ª posição

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Para a partida desta quarta-feira, o técnico Marcelo Chamusca pode promover mudanças, e Daniel Borges e Diego Gonçalves podem aparecer no time titular. Os dois entrariam nas vagas de, respectivamente, Warley e Marco Antônio. O primeiro seria lateral-direito, enquanto que o segundo faria o lado esquerdo do ataque, puxando Chay – que então estava neste setor – para o meio-campo, como adiantou o “FogãoNet”.

Pelo lado do Vitória, Samuel foi vetado do jogo por suspeita de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Antes mesmo dos laudos saírem, o clube confirmou a ausência do atacante.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Vitória

Data/Hora: 30/06, às 21h30

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Onde ver: Globo, SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

​Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Suspensos: –

​Pendurados: Guilherme Santos e Chay

​Fora: Gatito Fernández (em tratamento), Diego Cavalieri, Jonathan e Romildo (em transição)

> Veja a tabela da Série B

VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)

​Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; Dinei e David

Suspensos: –

Pendurados: Gabriel Bispo, Marcelo Alves e Pablo Siles

Fora: Samuel (vetado pelo departamento médico) Vico e Guilherme Rend (machucados)

Palpites: na redação do LANCE!, 70% apostaram em uma vitória do Botafogo, 20% disseram que a partida terminará empatada e 10% estão confiantes de que o Vitória será o vencedor.

E MAIS:

Veja também