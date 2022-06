Botafogo x São Paulo, Palmeiras x Atlético-GO… Saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro

Três grandes jogos fecham a 12ª rodada do Brasileirão 2022. As equipes envolvidas nas partidas tem brigas definidas no campeonato, como o Palmeiras e São Paulo, que enfrentam o Atlético-GO e Botafogo, respectivamente, e seguem disputando a liderança. Os casos do Fortaleza, Avaí e do Botafogo são opostos, pois querem se recuperar na tabela após terem começado mal a disputa.





Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h – Botafogo x São Paulo

Onde assistir: Premiere

​

​18h – Palmeiras x Atlético-GO

​Onde assistir: Premiere

19h – Avaí x Fortaleza

Onde assistir: Premiere

E MAIS: