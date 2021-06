Botafogo x Remo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites Equipes chegam para a partida empatadas em número de pontos na Série B do Brasileiro

Vai rolar a bola pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, Botafogo e Remo entram em campo às 16h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A partida inicialmente seria disputada no Nilton Santos, mas o estádio foi entregue à organização da Copa América, que também começa neste fim de semana. Por isto, o duelo foi mudado para Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Remo

Data/Hora: 03/06, às 16h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.

Pendurados: –

​Suspensos: –

​Fora: Gatito Fernández, Kayque e Diego Cavalieri (lesionados)

REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)

​Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jensen, Marlon; Anderson Uchôa; Jefferson, Felipe Gedoz, Lucas Siqueira, Dioguinho; Renan Gorne.

Pendurados: –

​Suspensos: –

​Fora: –

Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram em uma vitória do Botafogo; 30% foram no empate e 20% colocaram que o Remo será o vencedor.

