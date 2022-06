Botafogo x Goiás fecham a rodada… Saiba onde ver o jogo de segunda-feira do Brasileirão Veja horários das transmissões da rodada do Campeonato Brasileiro

Em jogo isolado da nona rodada do Brasileirão 2022, o Botafogo recebe o Goiás no Engenhão para encerrar a série de jogos do fim de semana. As equipes fazem partida que liga com os jogos de terça-feira, válidos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Confira abaixo o confronto do dia e a programação de transmissão:

20h – Botafogo x Goiás

Onde assistir: SporTV (menos RJ) e Premiere

