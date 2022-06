Botafogo x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão Clássico Vovô terá relação direta com pretensões na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro; partida terá transmissão na TV aberta

É fim de semana de clássico no Rio de Janeiro. Botafogo e Fluminense se enfrentam às 16h deste domingo no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O jogo tem total interesse na briga pelo G6. As duas equipes chegam empatadas com 18 pontos. Por ter vantagem no saldo de gols, o Tricolor ocupa a 6ª colocação, enquanto o Alvinegro está uma posição atrás.

+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO



O Botafogo chega com problemas para o clássico. Entre suspensos e possíveis lesionados, o treinador Luís Castro – que não poderá ficar à beira do gramado porque também está suspenso – pode chegar a ter 16 desfalques para o clássico.

Pelo lado do Fluminense, a partida marcará a despedida de Luiz Henrique, que está a caminho do Real Bétis-ESP. Sobre o time, Nonato, que sofreu uma entrada dura contra o Cruzeiro, mas não preocupa e deve estar à disposição de Fernando Diniz.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e Horário: 26/06/2022, às 16h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Vítor Severino)

Gatito Fernández; Kanu, Joel Carli (Klaus), Cuesta; Saravia, Tchê Tchê, Luís Oyama (Breno), Hugo; Chay (Rikelmi), Matheus Nascimento (Erison), Vinícius Lopes.

Desfalques: Rafael, Carlinhos, Gustavo Sauer, Victor Sá, Diego Gonçalves, Barreto e Lucas Fernandes (lesionados); Patrick de Paula, Kayque, Luís Castro e Philipe Sampaio (suspensos);

Pendurados: Joel Carli, Philipe Sampaio, Chay, Erison, Vinícius Lopes e Hugo;

Suspensos: Patrick de Paula, Kayque, Luís Castro e Philipe Sampaio.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

​Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato (Wellington), PH Ganso; Luiz Henrique, Jhon Arias, Germán Cano.

Desfalques: Cris Silva (entorse no joelho), Luan Freitas (cirurgia no joelho) e Marcos Felipe (conjuntivite)

Pendurados: Nonato, Fernando Diniz (técnico), Manoel, John Kennedy, Yago Felipe e David Braz

Suspensos: –