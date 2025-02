Botafogo x Flamengo na Supercopa Rei é paralisado após chuva alagar campo do Mangueirão

Mais um jogo no futebol brasileiro foi prejudicado por conta das más condições climáticas: neste domingo, a final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo, disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, foi interrompida por conta das fortes chuvas. O pedido de paralisação foi endossado pelos próprios jogadores ao árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa), pela falta de condições de a bola rolar.

O jogo começou às 16h e foi interrompido aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1 a 0. O protocolo indica um mínimo de meia hora para o recomeço, que dependerá de como estará a drenagem do campo e a diminuição da chuva. A comissão de arbitragem determinou a suspensão por 30 minutos e, após avaliação do gramado, prorrogou a paralisação por mais meia hora.

A energia elétrica do Mangueirão também teve problemas, com os refletores se apagando pouco após a paralisação. A luz voltou a funcionar aproximadamente 15 minutos depois.

A final da Supercopa Rei de 2025 é disputada entre os rivais cariocas pelos dois terem sido campeões dos principais torneios nacionais na temporada de 2024. O Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro pela terceira vez, enquanto o Flamengo levou a sua quinta Copa do Brasil. Ambos disputam a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes deste ano e são fortes candidatos a irem longe nas competições.

Uma remarcação da final da Supercopa Rei não é a preferência dos dirigentes, caso a partida não recomece. Em entrevista à Globo, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, disse que o calendário brasileiro é muito apertado para isso. “Realmente, não há espaço para colocar mais um jogo, e dessa importância”, disse o portuguès à emissora.

“Nossa vontade é, se houver condição, de jogar hoje, mas temos que ver como está o gramado para tomar essa decisão. Tem um protocolo a ser seguido, que é de uma hora de espera, e vemos. Não parece grandes coisas”, completou o dirigente, pessimista sobre as condições do campo no Mangueirão.