Botafogo x Coritiba: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites Após empate, Glorioso busca primeira vitória na Série B para ganhar confiança na competição

O Botafogo enfrenta o Coritiba amanhã, às 21h, no Estádio Nilton Santos. Em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro entrará em campo em busca da vitória que não aconteceu na primeira rodada, contra o Vila Nova. O Coxa, por sua vez, irá tentar repetir os feitos do último jogo, quando saiu com três pontos.

Joia da base botafoguense, Matheus Nascimento está à disposição do sub-20 para disputar a reta final da Copa do Brasil da categoria. Depois do anúncio de Chay e Rafael Moura, e a volta de Rafael Navarro aos gramados, o clube optou por deixar o atleta de 17 anos fora das primeiras rodadas da Série B.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Coritiba

Data/Hora: 05/06, às 21h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro, Ricardinho; Ronald, Chay, Rafael Navarro.

Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Jonathan, Kayque (lesionados)

Pendurados: ninguém

Suspensos: ninguém

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)

Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael; Willian Farias, Val e Matheus Sales; Rafinha, Waguininho e Léo Gamalho.

Fora: Jhony Douglas (com Covid-19) e Igor Paixão (em isolamento após Covid-19)

Pendurados: ninguém

Supensos: ninguém

PALPITES: na redação do LANCE!, 30% acreditam na vitória do Botafogo, 40% no empate e 30% acham que o Coritiba levará a melhor.

