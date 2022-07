Botafogo x Atlético-MG: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão Ambas as equipes buscam voltar a vencer após dura eliminação na Copa do Brasil no meio da semana

Neste domingo, o Botafogo recebe o Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, às 18h, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes buscam voltar ao caminho das vitórias após sofrerem uma dura eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

O Botafogo chega para o confronto pressionado após duas derrotas seguidas. A equipe comandada pelo técnico Luís Castro não vem tendo grandes atuações e sofre com importantes desfalques nos últimos jogos. Apesar de estar em 10º lugar, o Glorioso está a três pontos da zona de rebaixamento.

Enquanto o Atlético-MG também quer dar a volta por cima após a eliminação de virada para o Flamengo na Copa do Brasil. O Galo ocupa a quinta colocação, com 28 pontos, e está somente a dois pontos do líder, o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 17/07/2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Kanu, Carli e Philipe Sampaio; Saravia, Del Piage, Tchê Tchê, Lucas Fernandes e DG; Erison e Vinícius Lopes

Desfalques: Diego Gonçalves, Patrick de Paula e Victor Cuesta (Departamento Médico), Carlinhos, Victor Sá, Barreto e Rafael (transição), Hugo e Daniel Borges (suspensos).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Matías Zaracho; Hulk e Ademir.

Desfalques: –

