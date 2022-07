Botafogo x Atlético-MG: pressão sobre Luís Castro e Turco Mohamed marca duelo de alvinegros Dos xingamentos da torcida do Glorioso ao português na quinta às constantes críticas dos torcedores do Galo ao argentino, treinadores vivem momento turbulento nos clubes

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão com um ponto em comum: a pressão sobre seus treinadores. De um lado, Luís Castro, pelo Glorioso; do outro, Turco Mohamed, pelo Galo. Ambos não vivem melhores dias na relação com as torcidas de seus clubes e as cobranças aumentam a cada jogo.

O Botafogo foi duramente eliminado da Copa do Brasil no meio da semana por um placar agregado de 5 a 0, contra o América-MG (3 a 0 na ida e 2 a 0 na volta). O Atlético-MG, por sua vez, sofreu a virada do Flamengo no segundo jogo, no Maracanã, e também deu adeus à competição.

O time de Luís Castro vem de duas derrotas seguidas e venceu somente um dos últimos cinco jogos. A equipe não vem tendo boas atuações e sofre tanto com problemas defensivos quanto ofensivos. Assim, o técnico português já não está no melhor clima com a torcida e foi alvo de xingamentos e protestos de alguns torcedores presentes na partida contra o América-MG no Nilton Santos.

Do outro lado, Turco Mohamed está bem pressionado no Atlético-MG. Foi cogitada, inclusive, uma demissão do argentino após a eliminação na Copa, mas a diretoria atleticana optou por esperar, justamente, até o jogo contra o Botafogo, que, portanto, torna-se decisivo para o futuro do treinador.

Desde que chegou no Botafogo, Luís Castro soma oito vitórias, três empates e oito derrotas em 19 jogos, tendo um aproveitamento de 47%. Turco Mohamed tem 26 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas em 43 jogos, com um aproveitamento de 69%.

A partida entre Botafogo e Atlético-MG acontece no Nilton Santos, às 18h, e é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

