Botafogo volta ao Engenhão diante do Coritiba para dar a primeira vitória a Bruno Lage

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, o Botafogo entra em campo neste domingo, às 16h, no Engenhão, com três missões: continuar em lua de mel com seu torcedor, confrontar a boa fase do Coritiba, ainda na zona de rebaixamento, e ver o técnico Bruno Lage vencer pela primeira vez. A partida é válida pela 17ª rodada.

Um desafio e tanto para o técnico português buscar sua primeira vitória no comando do Botafogo. Ele substituiu o conterrâneo Luís Castro, que aceitou uma proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela.

Na sua estreia, Lage empatou por 1 a 1 com o Patronato-ARG, pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, empatou com o Santos por 2 a 2, na rodada passada, em jogo em que o time carioca chegou a estar perdendo por 2 a 0. Embora não tenha vencido, o líder mostrou superação, o que deu tranquilidade para Lage trabalhar durante a semana.

A liderança folgada do Botafogo e os números também amenizam para o treinador não se preocupar com a falta de vitória. Em 16 partidas, são 13 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Ao lado do rival Flamengo, começou a rodada com o melhor ataque, com 28 gols marcados e a melhor defesa da competição, com apenas nove gols sofridos.

Além disso, o Botafogo não perde desde a nona rodada, dia 3 de junho, quando foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0. Desde lá foram seis vitórias seguidas e um empate com o Santos, justamente, na última rodada.

As boas notícias não param. Para a partida contra o Coritiba, Bruno Lage terá o retorno do meia Eduardo, um dos destaques do time no Brasileirão até agora. O meia desfalcou o líder contra o Santos, por conta de uma lesão no ouvido direito, mas se recuperou e está à disposição. Ele vai entrar em campo com uma pequena proteção no ouvido por causa dos choques e impactos do jogo.

Em contrapartida, o técnico terá dois desfalques. O zagueiro Adryelson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Luís Henrique sofreu uma lesão no ombro direito.

Capitão botafoguense, o lateral-esquerdo Marçal acredita que o Botafogo tem uma grande responsabilidade à medida que as rodadas passam e prega pés nos chão contra o rival paranaense. “Muito pé no chão. O Campeonato Brasileiro é competitivo. Indo jogo a jogo, temos certeza que podemos ganhá-los. Essa serenidade que temos, estamos tranquilos. Vai ser um jogo difícil. O Coritiba vem de um bom jogo, mas temos todas as condições de vencer e continuar com os 100% em casa.”

Apesar de estar na 18ª colocação, com 14 pontos, ainda na zona de rebaixamento, o time paranaense está invicto há quatro jogos e em alta. São três vitórias (Goiás, América-MG e Fluminense) e um empate (Cruzeiro), além de não sofrer gols há duas partidas. Estes resultados deixaram o Coritiba perto de sair da zona de degola, porque está um ponto atrás do Goiás, primeiro time fora da zona de degola.

O técnico Thiago Koloski não terá desfalques. A boa fase coincide com a entrada do interino no lugar de Antônio Carlos Zago. Ele ainda não perdeu no Brasileirão.

Apesar do bom momento, o treinador acredita que o Coritiba ainda tem muito a conquistar ainda, já que continua na zona de rebaixamento. “A primeira situação que coloquei no vestiário é a de mantermos os pés no chão. Não ganhamos nada, não perdemos nada. Entramos de vez no Campeonato com esta sequência. Vamos para o jogo do Botafogo, com muita humildade, da mesma forma.”

