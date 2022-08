Botafogo volta a tropeçar no Nilton Santos e busca melhorar desempenho em casa; confira as probabilidades

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 20:26 Compartilhe

Depois da derrota para o Corinthians, o Botafogo voltou a atuar diante da sua torcida, no Nilton Santos, mas não conseguiu os três pontos contra o Ceará. Com isso, a equipe de Luís Castro tem a quarta pior campanha como mandante e necessita evoluir para não se complicar mais à frente no Brasileirão.

Vale ressaltar que tanto o acionista John Textor, quanto Luís Castro sempre deixaram claro que a disputa do Glorioso é para permanecer na elite do futebol brasileiro. Apesar da expectativa da torcida com a SAF, o time está em construção com a temporada em andamento.



Sob seus domínios, o Alvinegro tem três vitórias, dois empates e cinco derrotas. A torcida, que lotou o Nilton Santos no início da campanha, tem apoiado, mas também tem cobrado os reforços que Textor citou. Danilo Barbosa e Tiquinho Soares seguem no radar e estão em negociações – a janela de transferência se encerra dia 15.

Com 25 pontos, o time precisa de mais vinte para se garantir na Série A e dar sequência à reconstrução do clube. Apesar disso, com uma boa sequência, a equipe pode almejar voos maiores caso as vagas para a Copa Sul-Americana aumentem como aconteceu na última temporada.

Confira as probabilidades do Botafogo após 21 rodadas

Rebaixamento: 17.6%

Para ir à Sul-Americana: 42.1%

Classificação para a Libertadores: 6.7%

Para ser campeão: 0.019%

*Números do Departamento de Matemática da UFMG

