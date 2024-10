Botafogo volta a ser mandante no Maracanã contra Criciúma para manter liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O retorno do Botafogo ao Maracanã como mandante promete se transformar numa noite de muita festa. Líder isolado do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores, o time recebe o Criciúma, a partir das 20 horas, desta sexta-feira, pela 30.ª rodada, com total apoio de sua torcida. Com todos os 55.573 ingressos vendidos, a expectativa é de contar com 60 mil torcedores.

Time brasileiro mais badalado do momento, com cinco selecionáveis, o Botafogo lidera o Brasileirão com 63 pontos, três à frente do Palmeiras. O objetivo, portanto, é manter a diferença e assegurar a ponta até o final da temporada.

Como mandante, o Botafogo não perde há cinco rodadas. Só deixou o Engenhão, porque a sua casa está recebendo shows do cantor Bruno Mars. A última vez que mandou um jogo no Maracanã, há dez anos, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Palmeiras, justamente o atual vice-líder.

O técnico Artur Jorge deve mandar o Botafogo a campo com forma máxima e no ataque. Ele não tem jogadores suspensos ou machucados e todos os convocados para a Data Fifa, já se reapresentaram e vem treinando normalmente.

Destaque para a linha ofensiva, toda ela selecionável: os brasileiros Luiz Henrique e Igor Jesus, que marcaram gols pelo Brasil; o argentino Almada, que fez um gol na goleada da Argentina por 6 a 0 sobre a Bolívia; e Savarino, que atuou por 65 minutos na derrota da Venezuela para o Paraguai.

Além disso, o técnico ainda tem duas grandes opções no banco: Tiquinho Soares e Júnior Santos, que tem voltado aos poucos após ficar dois meses afastado por lesão. Seguem em transição e ainda sem condições de jogo, o atacante Jeffinho e o meia Eduardo.

A única preocupação é com o zagueiro angolano Bastos, que disputou dois jogos por sua seleção e retornou de Marrocos, uma viagem longa e cansativa. Se ele não estiver bem fisicamente, será substituído por Adryelson.

Do outro lado, o Criciúma também vem em um bom momento, com duas vitórias nos últimos três jogos que disputou. Tanto que conseguiu abrir uma distância da zona de rebaixamento, que atualmente é de seis pontos. Soma 35 pontos, na 12ª colocação, contra 29 do Vitória, que abre o Z-4. Fora de casa, não vive um bom momento, com quatro derrotas nos cinco últimos jogos que fez longe de Santa Catarina.

O técnico Claudio Tencati tem algumas dúvidas para armar o time, começando pelo ataque. Bolasie enfrenta concorrência de Arthur Caíke, que volta de suspensão. Um deles formará o ataque ao lado de Allano.

O lateral-direito Dudu e o volante Barreto não estiveram presentes em um dos treinos e podem ficar fora. O meia Matheusinho também treinou separado, preocupando, enquanto o zagueiro Wilker Ángel segue em transição.

Na direita, Claudinho, que entrou no decorrer da vitória por 2 a 0 diante do Atlético-GO, é opção. No setor de marcação, Meritão e Ronald são cotados para iniciarem o jogo. No meio-campo, há a possibilidade de Marcelo Hermes atuar junto com Fellipe Mateus. Ainda mais porque o lateral-esquerdo Trauco, recuperado de lesão na panturrilha, retornou e pode ocupar a vaga.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRICIÚMA

BOTAFOGO – John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Bolasie) e Allano. Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).